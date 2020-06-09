Москва 24: Михаила Ефремова доставли в УВД для дачи показаний. Прямой эфир

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В центре столицы в аварию попал
заслуженный артист России Михаил Ефремов. По предварительным данным, причиной происшествия стал выезд его автомобиля на встречную полосу, при этом сидевший за рулем актер был пьян. В результате аварии пострадал один человек: его увезли в больницу в тяжелом состоянии, где он позднее скончался.
Михаила Ефремова доставили в УВД по Центральному округу Москвы. Артист даст показания по случившемуся.