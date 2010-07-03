Москва онлайн: как происходит сортировка отходов на заводе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

12 ноября Москва онлайн покажет виртуальную экскурсию по мусоросортировочному заводу "ЭкоЛайн". Зрители узнают о процессе сортировки отходов и распределении вторсырья, а также о том, что должен делать каждый житель столицы с мусором.

Часть производственного процесса осуществляется в автоматическом режиме. Отходы сортируют роторные и магнитные сепараторы, вручную отделяют цветное стекло, картон, несколько видов пластика, тетрапак. В смену на сортировочном комплексе работают 86 человек. Всего на объекте трудятся более 300 сотрудников. Компания отбирает в процессе сортировки 25 компонентов вторичного сырья.

Смотрите трансляцию экскурсии 12 ноября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.