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Культура

17:19

Москва онлайн покажет встречу с создателями фильма "Текст"

Москва онлайн культура

постер к фильму "Текст"

24 октября в прокат выходит фильм "Текст" по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Не пропустите трансляцию встречи с создателями фильма, которая пройдет 14 октября в кинотеатре "Октябрь". На ней выступят режиссер Клим Шипенко, писатель Дмитрий Глуховский, актеры Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский.

Роман Дмитрия Глуховского "Текст" вышел в 2017 году. Он переведен более чем на 20 языков мира. Критика называет его новым прочтением "Преступления и наказания". Съемки экранизации романа проходили в Москве, Дзержинском и на Мальдивских островах в январе-марте 2019 года.

В фильме разворачивается история 27-летнего Ильи Горюнова, который попал в тюрьму из-за офицера ФСКН Петра Хазина. Илья хочет вернуться к нормальной жизни. Однако, когда он выходит на свободу, выясняется, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена. Илья встречается со своим врагом Петром Хазиным и получает доступ к его смартфону, а вместе с тем и к его жизни. В смартфоне хранятся личные фотографиям и видео, переписка с родителями и девушкой Ниной, странные, полные недомолвок и угроз переговоры с коллегами. На время Илья становится для всех Петром – через текст на экране телефона.

Смотрите трансляцию 14 октября в 16:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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