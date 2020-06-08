Москва онлайн: как город возвращается к обычному ритму жизни

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

9 июня в столице заканчивается режим самоизоляции и отменяются электронные пропуска. Москвичи смогут выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Съемочная группа Москвы онлайн понаблюдает за тем, как город возвращается к обычному ритму жизни на Триумфальной площади, Тверской и Большой Садовой улицах.

Смотрите трансляцию 9 июня в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.