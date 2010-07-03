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Общество

14:47

Москва онлайн: экскурсия по Дворцу водных видов спорта в "Лужниках"

Москва онлайн общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

12 ноября Москва онлайн покажет трансляцию экскурсии по Дворцу водных видов спорта в "Лужниках" до его официального открытия.

Новый плавательный центр возвели на месте старого бассейна, в котором прошло три чемпионата мира, два чемпионата Европы, 11 чемпионатов СССР.

Новое здание сохранило основные черты прежнего сооружения середины двадцатого века. Воссоздана колоннада. Главный и боковой фасады плавательного центра украсили реплики 12 барельефов, повторяющие исторические панно. Фасады украшены орнаментом из колец, напоминающих об Олимпиаде-80. Исторические барельефы отреставрированы и размещены внутри нового дворца.

Под крышей дворца разместили три бассейна: 50-метровый на 10 дорожек и два 25-метровых на три дорожки каждый. Предусмотрено место для трибун на 250 мест. Бассейны плавательного центра отвечают олимпийскому стандарту Международной федерации плавания.

В здании откроются аквапарк с девятью горками и бассейнами, тренировочные залы, фитнес- и СПА-центр, боксерский клуб, гимнастический центр, центр спорта для всей семьи и серф-центр.

Смотрите трансляцию экскурсии 12 ноября в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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