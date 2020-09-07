Москва онлайн: Раевский и Долецкая обсудят ассортимент магазинов в эпоху застоя

Фото: tretyakovgallery.ru

10 сентября в Новой Третьяковской галерее состоится специальный показ фильма "Магазины стран соцлагеря" из цикла "Семидесятые" Владимира Раевского. После показа Владимир Раевский пообщается с журналисткой и редактором Аленой Долецкой. Они обсудят краткий курс выживания женщины в эпоху застоя, вестернизацию, джинсофилию и сексуальность в одежде 1970-х годов.

Третьяковская галерея и телеканал Москва 24 в рамках культурно-образовательной программы к выставке "НЕНАВСЕГДА. 1968–1985" запускают специальные показы фильмов Владимира Раевского из цикла "Семидесятые".

В кинозале Новой Третьяковки будут демонстрироваться фильмы, которые ответят на вопросы: что ели и где покупали дефицитные продукты москвичи, сколько стоили джинсы, чего боялись и над чем смеялись наши предки.

После каждого просмотра Владимир и специально приглашенный гость поговорят об отдельных явлениях, характерных для эпохи застоя.

Владимир Раевский – известный журналист, теле- и радиоведущий, лауреат национальной телевизионной премии "ТЭФИ-регион".

Смотрите трансляцию 10 сентября в 20:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.