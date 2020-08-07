Москва онлайн: футбольный гала-турнир с участием олимпийских чемпионов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 августа в Лужниках пройдет празднование XXXI Всероссийского олимпийского дня, который в этом году посвящен 40-летию Игр XXII Олимпиады в Москве.

Специально для наших зрителей мы покажем футбольный гала-турнир с участием четырех команд – Минспорта РФ, администрации президента РФ, а также олимпийских чемпионов по летним и зимним видам спорта. На поле в составе своих команд выйдут президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и министр спорта РФ Олег Матыцин.

Смотрите трансляцию 8 августа в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.