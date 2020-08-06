Москва онлайн: Ирина Горбачева, Эдуард Оганесян расскажут о съемках сериала "Чики"

16:55
Фото: more.tv. Кадр из сериала "Чики". Режиссер: Эдуард Оганесян. Продюсеры: Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Фёдор Бондарчук
9 августа в кинотеатре "Октябрь" пройдет дискуссия создателей сериала "Чики". В ней примут участие режиссер Эдуард Оганесян, актрисы Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и актеры Сергей Гилёв, Михаил Тройник, Иван Фоминов. Модератором разговора выступит кинокритик Алиса Таежная.
Согласно сюжету, у трассы нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги – Света, Марина и Людка. Раньше их было четверо. Смелая и предприимчивая Жанна укатила в Москву и вернулась на красном MINI Cooper с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым.
Смотрите трансляцию 9 августа в 19:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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