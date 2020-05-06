Москва онлайн: моем вождей и проливаем свет на историю в парке "Музеон"

Фото: предоставлено пресс-службой парка искусств "Музеон"

7 мая сотрудники парка искусств "Музеон" проведут обработку и чистку статуй. Своим зрителям мы предлагаем не только понаблюдать за этим процессом, но и узнать любопытные факты о скульптурах от историка Парка Горького и Музеона Артема Голбина.



В парке установлено более 800 работ, в их числе монументы советских вождей, демонтированных после событий 1991 года, памятники эпохи соцреализма, а также авангардные произведения. Среди изваяний можно найти работы скульпторов Евгения Вучетича, Сергея Меркурова, Веры Мухиной, Юрия Орехова, Зиновия Виленского.

Смотрите трансляцию 7 мая в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.