Москва онлайн покажет модный показ, посвященный субкультурам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

5 сентября в День Вышки в Парке Горького студенты Школы дизайна направления "Мода" проведут открытый показ "Hard 007: Знаки и коды". Показ основан на исследовании феномена субкультур и личностей, сформировавших молодежную культуру последних десятилетий. Исследуя культуру от 70-х годов XX века до наших дней, молодые дизайнеры создали свои работы как высказывание на тему молодости и актуальной моды.

Смотрите трансляцию 5 сентября в 19:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.