Москва онлайн: поэтический спектакль "Рыжие стихи"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7 июня в рамках фестиваля "Красная площадь" пройдет поэтический спектакль в сопровождении балета театра "Мастерская П. Фоменко". Поэзия Иосифа Бродского, Владимира Набокова и Бориса Рыжего в сочетании с современной музыкой и танцем расскажет о состояниях осени в природе и человеке. В спектакле также примут участие известные артисты театра и кино, в том числе центра современной хореографии ЦЕХ и балета "Москва".

Книжный фестиваль "Красная площадь" продлится с 6 по 8 июня в Москве. В этом году фестиваль пройдет в шестой раз. В связи с пандемией коронавируса фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы.

Смотрите трансляцию 7 июня в 20:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.