Москва онлайн: актер Андрей Мерзликин прочтет стихи русских поэтов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

7 июня на фестивале "Красная площадь" актер театра и кино Андрей Мерзликин в музыкальном сопровождении прочтет стихи Осипа Мандельштама, Ивана Бунина, Валерия Брюсова и Игоря Северянина.

Книжный фестиваль "Красная площадь" продлится с 6 по 8 июня в Москве. В этом году фестиваль пройдет в шестой раз. В связи с пандемией коронавируса фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы.

Смотрите трансляцию 7 июня в 18:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.