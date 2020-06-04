Москва онлайн: встреча с писателем Захаром Прилепиным

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

7 июня в рамках фестиваля "Красная площадь" писатель Захар Прилепин прочитает фрагменты своего произведения совместно с актерами МХАТ имени Горького. Он также расскажет о том, как создавались его произведения, о любимых авторах, прочтет несколько глав из последней книги и ответит на вопросы читателей.

Книжный фестиваль "Красная площадь" продлится с 6 по 8 июня в Москве. В этом году фестиваль пройдет в шестой раз. В связи с пандемией коронавируса фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы.

Смотрите трансляцию 7 июня в 17:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.