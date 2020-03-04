Москва онлайн: делаем букет из овощей и фруктов на 8 Марта

Фото: предоставлено организаторами

5 марта, в преддверии Международного женского дня, на ВДНХ состоится мастер-класс по созданию необычного букета.

Блогер и флорист Яна Прошкина создает букеты, люстры, вазоны из овощей и фруктов, ягод и даже морепродуктов. Такие подарки одинаково приятны и женщинам, и мужчинам. На мастер-классе она расскажет, как превратить простую продуктовую корзину в произведение искусства.

Смотрите трансляцию 5 марта в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.