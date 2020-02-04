Москва онлайн: встреча с первой женщиной – астронавтом NASA

Фото: NASA

12 февраля в московском Музее космонавтики состоится встреча с одной из первых женщин – астронавтов NASA Анной Ли Фишер и космонавтом Роскосмоса Анной Кикиной.

Анна Ли Фишер – доктор медицины и магистр наук по химии. Она получила известность как первая мать в космосе – свою дочь Кристин Энн она родила за 14 месяцев до экспедиции на орбиту Земли. Экспедиция состоялась в ноябре 1984 года на шаттле "Дискавери".

Анна Кикина – космонавт-испытатель, единственная на сегодня женщина в российском отряде космонавтов.

Женщины расскажут гостям музея о космических пейзажах, начале и развитии карьеры, международном сотрудничестве и буднях на орбите. Слушатели также узнаю, как проходит и чем отличается отбор в отряд астронавтов NASA и в отряд Роскосмоса.

Смотрите трансляцию 12 февраля в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.