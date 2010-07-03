Москва онлайн: как покупать товары без упаковки и лишнего мусора

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Мы все чаще стали задумываться об окружающей среде, экологии, сортировке мусора и переработке отходов. Разделять пластик и картофельные очистки на две кучки – правильно. Однако этого недостаточно. Важно также сократить приобретение одноразового пластика. Огромное количество фасовочных пакетов и упаковок мы приносим с собой из продуктового магазина.

5 декабря корреспондент Москвы онлайн посетит магазин, который работает по системе zero waste. Сюда покупатели приходят со своей тарой и заполняют ее крупой, чаем, гелем для душа, стиральным порошком и другими товарами, продающимися на развес. Не пропустите трансляцию, в ходе которой вы узнаете:



почему покупать товары без упаковки удобно;

выгоднее ли приобретать товары в магазинах zero waste;

как обойтись без многочисленных пакетов в магазине;

в чем хранить приобретенные крупы и бытовую химию.