Москва онлайн: как покупать товары без упаковки и лишнего мусора

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Мы все чаще стали задумываться об окружающей среде, экологии, сортировке мусора и переработке отходов. Разделять пластик и картофельные очистки на две кучки – правильно. Однако этого недостаточно. Важно также сократить приобретение одноразового пластика. Огромное количество фасовочных пакетов и упаковок мы приносим с собой из продуктового магазина.
5 декабря корреспондент Москвы онлайн посетит магазин, который работает по системе zero waste. Сюда покупатели приходят со своей тарой и заполняют ее крупой, чаем, гелем для душа, стиральным порошком и другими товарами, продающимися на развес. Не пропустите трансляцию, в ходе которой вы узнаете:
- почему покупать товары без упаковки удобно;
- выгоднее ли приобретать товары в магазинах zero waste;
- как обойтись без многочисленных пакетов в магазине;
- в чем хранить приобретенные крупы и бытовую химию.
Смотрите трансляцию 5 декабря в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн
. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.