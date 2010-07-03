Перформанс 50 актеров в "Ночь искусств". Прямой эфир

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В рамках акции "Ночь искусств" на Пушкинской площади проходит перформанс, посвященный Александру Пушкину. В нем принимают участие 50 артистов из 50 столичных театров. Каждый из актеров в образе поэта читает его произведения. Представление дополняют музыка и современная хореография.

"Ночь искусств" – Всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция. Ее участники могут бесплатно побывать в музеях и театрах, на мастер-классах, концертах и лекциях. Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году.