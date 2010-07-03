Москва онлайн покажет презентацию книги Константина Богомолова

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Московская международная книжная выставка-ярмарка будет работать на ВДНХ в павильоне №75 с 4 по 8 сентября. Посетителей ждут встречи с писателями и презентации книг, лекции и дискуссии от книгоиздателей и известных людей.

4 сентября мы покажем прямую трансляцию встречи с театральным режиссером, поэтом и художественным руководителем театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Он расскажет о работе над своей книгой "Так говорил Богомолов", в которой сочетаются литературная и экзистенциальная дерзость, ирония и лирика, низкое и высокое. Как сказано в аннотации, эта книга своего рода исследование человеческой природы и обнажение собственного "я" с его страхами и комплексами.

Смотрите трансляцию 4 сентября в 17:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.