Москва онлайн: образы советского кино в современном кинематографе

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

4 августа состоится интервью с кинокритиком Антоном Долиным по случаю выхода его книги "Миражи советского. Очерки современного кино".

Литературный критик Сергей Сдобнов поговорит с Антоном Долиным о том, как Советский Союз показан в фильмах, снятых после его крушения, как показывают и смотрят истории об СССР те, кто его не застал, и что кино, посвященное СССР, говорит нам о постсоветском мире.

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