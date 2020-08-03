Москва онлайн: первый пассажирский рейс на вертолете в Калугу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

5 августа состоится первый пассажирский рейс на вертолете из Москвы в Калугу. Перевозка будет осуществляться на новейшем отечественном вертолете Ми-38 со специалистами АО "РВС". Время в полете составит около 40 минут.

В прямом эфире наши зрители узнают о стоимости билетов, графике рейсов, а также ознакомятся с практической информацией о перелете.

Смотрите трансляцию 5 августа в 09:50 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.