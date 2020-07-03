Москва онлайн: учимся танцевать у чемпиона мира по танцам

13:17
Фото: depositphotos/billiondigital
4 июля на ВДНХ стартует летний танцевальный сезон. Мастер-классы будет вести призер чемпионата мира по десяти танцам Кирилл Агишев. До конца лета он научит всех желающих зажигательным движениям самбы, румбы, сальсы, кизомбы и других направлений. В первый день занятий ученики освоят ча-ча-ча. Трансляцию этого мастер-класса зрители Москвы онлайн смогут увидеть в прямом эфире.
На ВДНХ продолжают действовать профилактические меры, препятствующие распространению коронавирусной инфекции. Участникам мастер-классов необходимо будет придерживаться безопасной дистанции. Занятия пройдут в соло-формате – без партнера. На веранде Дома культуры будет нанесена напольная разметка, чтобы было проще выдерживать расстояние друг от друга 1,5 метра. При входе всем измерят температуру бесконтактным способом.
Все мастер-классы бесплатные. В каждом из них могут принять участие не более 50 человек в возрасте от 18 лет. Для предварительной регистрации необходимо позвонить по телефону Дома культуры +7 (495) 544-34-25.
Смотрите трансляцию первого мастер-класса 4 июля в 17:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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