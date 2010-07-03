Москва онлайн расскажет, как возникают места притяжения горожан

5 июля в рамках открытого форума "Мой район" состоится дискуссия по теме – "Место силы. Как образуются точки притяжения в городе?"
Обустройство общественных пространств, обновление зданий и модернизация городской инфраструктуры привели к появлению новых точек притяжения горожан и туристов. Лидеры культовых и успешных городских площадок расскажут, как им удалось создать "место силы" и найти свою аудиторию. Также они обсудят:
Какие общественные пространства нужны городу?
Зачем места притяжения нужны молодежным комьюнити?
Как город помогает в создании культовых пространств?
Что находится по ту сторону успеха?
Какой он, идеальный посетитель "места силы"?
Модератор дискуссии – Софья Троценко, основатель фонда поддержки современного искусства "Винзавод", декан школы дизайна РАНХиГС, член общественной палаты при правительстве Москвы.
Спикеры:
Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы;
Анастасия Ефимова, сооснователь арт-площадки и дизайн-отеля "Рихтер";
Ольга Кукоба, креативный директор "Даниловского рынка";
Максим Лапчук, директор по маркетингу "Авиапарк";
Николай Матушевский, владелец и сооснователь городского пространства "Флакон";
Филипп Миронов, сооснователь канала "Психо Daily";
Игорь Подстрешный, ресторатор, сооснователь арт-пространства "Дом культур";
Юрий Субботин, директор по развитию Faces&Laсes;
Сангаджи Тарбаев, председатель совета ассоциации "Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений".
Смотрите трансляцию 5 июля в 17:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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