Москва онлайн расскажет, как возникают места притяжения горожан

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

5 июля в рамках открытого форума "Мой район" состоится дискуссия по теме – "Место силы. Как образуются точки притяжения в городе?"

Обустройство общественных пространств, обновление зданий и модернизация городской инфраструктуры привели к появлению новых точек притяжения горожан и туристов. Лидеры культовых и успешных городских площадок расскажут, как им удалось создать "место силы" и найти свою аудиторию. Также они обсудят:



Какие общественные пространства нужны городу?

Зачем места притяжения нужны молодежным комьюнити?

Как город помогает в создании культовых пространств?

Что находится по ту сторону успеха?

Какой он, идеальный посетитель "места силы"?

Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы;

Анастасия Ефимова, сооснователь арт-площадки и дизайн-отеля "Рихтер";

Ольга Кукоба, креативный директор "Даниловского рынка";

Максим Лапчук, директор по маркетингу "Авиапарк";

Николай Матушевский, владелец и сооснователь городского пространства "Флакон";

Филипп Миронов, сооснователь канала "Психо Daily";

Игорь Подстрешный, ресторатор, сооснователь арт-пространства "Дом культур";

Юрий Субботин, директор по развитию Faces&Laсes;

Сангаджи Тарбаев, председатель совета ассоциации "Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений".