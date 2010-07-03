Москва онлайн: Венсан Кассель рассказывает о фильме "Особенные"

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4 декабря в киноцентре "Октябрь" состоится предпремьерный показ фильма "Особенные". Представят картину и расскажут о ней режиссеры Эрик Толедано, Оливье Накаш и актеры Венсан Кассель и Реда Катеб.

Среди нас живут люди, которые отличаются от большинства. Их можно назвать странными, больными или особенными. Мы не замечаем их существования или делаем вид, что их нет. В фильме рассказывается об особенных людях и человеке, который помогает им жить нормальной жизнью.

Смотрите трансляцию 4 декабря в 22:45 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.