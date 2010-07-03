Гулянья в честь Дня народного единства. Прямой эфир





Не работает видео? Если на вашем iPhone / iPad не воспроизводится трансляция, зайдите в настройки Safari и отключите кнопку "Без перекрестн. отслеж."

Технические специалисты работают над решением этой проблемы

В центре города проходят массовые гулянья, приуроченные ко Дню народного единства. Можно принять участие в мастер-классах, посмотреть представления и, конечно же, попробовать гастрономические хиты из разных регионов России.

Самый широкий выбор изделий народных промыслов, сувениров и угощений ждет гостей на площади Революции. Именно здесь сейчас находится наш корреспондент Ярославна Зорькина.

На площади Революции можно попробовать:

