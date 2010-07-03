Гулянья в честь Дня народного единства. Прямой эфир

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В центре города проходят массовые гулянья, приуроченные ко Дню народного единства. Можно принять участие в мастер-классах, посмотреть представления и, конечно же, попробовать гастрономические хиты из разных регионов России.
Самый широкий выбор изделий народных промыслов, сувениров и угощений ждет гостей на площади Революции. Именно здесь сейчас находится наш корреспондент Ярославна Зорькина.
На площади Революции можно попробовать:
- картофельных вафлей с мурманской сельдью;
- хакасского ирбен-чая;
- карельских сканцев;
- кубанского жаркого на огне.