Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Город: детали"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ впервые пройдет выставка-презентация "Город: детали". Она объединит дизайнеров, архитекторов и урбанистов из 11 стран, включая Россию, США, Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Финляндию, Венгрию и Казахстан. На выставке будет представлено более 250 дизайнерских решений для благоустройства дворов, детских площадок, скверов и улиц. Гостей ждут встречи с архитекторами, фуд-маркет, концерты, киносеансы о современной Москве и многое другое. Съемочная группа Москвы онлайн посетит выставку 4 октября и проведет экскурсию для своих зрителей.

Смотрите трансляцию 4 октября в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.