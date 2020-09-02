Москва онлайн: прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

4 сентября в Государственном академическом Малом театре состоится прощание с народным артистом России Борисом Клюевым.

Борис Клюев умер 1 сентября. Ему было 76 лет. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Клюев являлся одним из ведущих актеров Малого театра. Также он был художественным руководителем двух курсов ВТУ имени Щепкина, занимал должность завкафедрой мастерства актера. Большую популярность принесла Клюеву роль пенсионера Николая Петровича в комедийном сериале "Воронины", который вышел на экраны в 2009 году.

Смотрите трансляцию 4 сентября в 11:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться, благодарим за понимание.