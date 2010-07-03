Москва онлайн покажет экскурсию с Иваном Дорном в музее "Гараж"

Фото: Музей современного искусства "Гараж"/Дарья Евсеева

5 августа в музее современного искусства "Гараж" музыкант Иван Дорн расскажет про свои отношения с экологией, а куратор проведет экскурсию в рамках выставки "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100".

Выставка поможет осознать экологический дисбаланс и пересмотреть наше отношение к окружающему миру. Именно экологическая повестка сегодня способна объединить людей во всем мире вне зависимости от их языковой, религиозной и национальной принадлежности. Человек — часть экосистемы, то есть #экологияэтомы.

Смотрите трансляцию 5 августа в 10:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.