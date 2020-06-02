Москва онлайн: курсанты МЧС России на репетиции парада Победы

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Ежедневно 400 курсантов МЧС России готовятся к участию в параде Победы на Красной площади. 4 июня состоится очередная репетиция, в которой примут участие ученики Академии гражданской защиты. По площади пройдут 2 парадные роты по 200 человек.

В парадный расчет также войдут знаменная группа МЧС России, знаменные группы академий и знаменная группа исторических знамен, в составе которых офицеры министерства.

В этом году парад состоится в день, когда прошел первый Парад Победы в 1945 году – 24 июня.

Смотрите трансляцию 4 июня в 15:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.