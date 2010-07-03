Москва онлайн: спектакль-путешествие по многонациональной России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

4 ноября на фестивале "День народного единства" состоится иммерсивный спектакль-путешествие театра Сергея Котюха.

Главные герои – купец с двумя сыновьями. Они вместе со зрителями совершат путешествие по разным уголкам России и познакомятся с ее культурным и этническим разнообразием. В спектакле также примут участие театральные и фольклорные коллективы, которые исполнят песни и танцы разных регионов.

Смотрите трансляцию 4 ноября в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.