Москва онлайн: знакомимся с национальной кухней регионов России

Фото: depositphotos/gstockstudio
В эти выходные в центре города пройдут массовые гулянья, приуроченные ко Дню народного единства. Можно будет принять участие в мастер-классах, посмотреть представления и, конечно же, попробовать гастрономические хиты из разных регионов России. Самый широкий выбор изделий народных промыслов, сувениров и угощений ждет гостей на площади Революции. 2 ноября именно сюда приедет корреспондент Москвы онлайн Ярославна Зорькина, чтобы провести экскурсию по празднику для наших зрителей.
В прямом эфире мы расскажем о приготовлении:
- картофельных вафлей с мурманской сельдью;
- хакасского ирбен-чая;
- карельских сканцев;
- кубанского жаркого на огне.
Смотрите трансляцию 2 ноября в 13:30 на этой странице или портале Москва онлайн
. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.