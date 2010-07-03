Москва онлайн: знакомимся с национальной кухней регионов России

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В эти выходные в центре города пройдут массовые гулянья, приуроченные ко Дню народного единства. Можно будет принять участие в мастер-классах, посмотреть представления и, конечно же, попробовать гастрономические хиты из разных регионов России. Самый широкий выбор изделий народных промыслов, сувениров и угощений ждет гостей на площади Революции. 2 ноября именно сюда приедет корреспондент Москвы онлайн Ярославна Зорькина, чтобы провести экскурсию по празднику для наших зрителей.

В прямом эфире мы расскажем о приготовлении:



картофельных вафлей с мурманской сельдью;

хакасского ирбен-чая;

карельских сканцев;

кубанского жаркого на огне.