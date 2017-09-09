Группа "Браво" поздравит Москву с 870-летием

Фото: ТАСС/Александр Куров

Группа "Браво" выступит на Манежной площади на концерте, посвященном Дню города.

Концерт "День города с "Москвой 24" станет одним с главных событий дня города. Сцена, подготовленная телеканалом "Москва 24" и оператором мобильной связи "ТЕЛЕ2", появится в самом сердце столицы, на Манежной площади.

Помимо группы "Браво" поздравить Москву с 870-летием выйдут солисты Большого театра, оркестр балканской музыки "Эксиладос", любимые ведущие телеканала "Москва 24" Елена Толстая и Максим Иксанов, а на прямой связи из студии будут вещать дикторы и корреспонденты.

Завершится праздничный концерт ярким салютом и световым шоу от творческого коллектива "Экстраваганза".

Начало концерта в 19:00.