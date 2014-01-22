Форма поиска по сайту

22 января 2014, 13:31

Культура

В Музее современного искусства пройдет "День иллюзий"

26 января в Музее современного искусства состоится "День иллюзий". В детском центре и бальном зале сотрудники музея будут сами создавать оптические иллюзии.

Используя карандаши, картон, бумагу и смекалку посетителям откроются тайны треугольника Пенроуза, тауматропа, парящего куба и еще много другого.

Также в этот день пройдут сборные экскурсии по выставке Эшера. Для посещения детских экскурсий необходимо записаться по почте guide@mmoma.ru.

Оптические иллюзии будут создавать с 12.00 до 17.00. Экскурсии пройдут с 12.00 до 16.00.

