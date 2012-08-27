В Королеве открылся бесплатный кинотеатр под открытым небом

Бесплатный кинотеатр под открытым небом начал работать в Королеве. Киноплощадку оборудовали в парковой зоне ДиКЦ "Костино", сообщается на сайте администрации Королева.

Киносеансы будут проводиться каждую среду. Фильмы для показов выбираются посредством опроса в одной из социальных сетей. Ознакомиться с афишей зрители могут за три-пять дней до начала сеанса.



"В период проработки проекта мы посещали киноклубы в других городах, изучали опыт подобных показов. Если сентябрь будет теплым, надеемся еще месяц покрутим кино", - рассказала организатор проекта Полина Ершова.

Добавим, что идея кинотеатра под открытым небом реализована при поддержке администрации города Королев.