В Подмосковье до конца года откроют 12 новых школ

В Московской области 1 сентября заработают 5 новых школ. Три откроются в Подольске, по одной - в Можайском и Мытищинском муниципальных районах. До конца года запланировано к введению в строй еще 12 образовательных учреждений.

По словам министра образования области Лидии Антоновой, система обучения в новых школах будет вестись по новым стандартам. Это мультимедийные технологии и уроки с использованием электронных презентаций и современных методик обучения и оценок.

Кроме того, в новых школах будут современные спорткомплексы, а в некоторых даже бассейны.

Всего на подготовку школ Подмосковья к учебному году из областного бюджета выделено около 1,5 миллиардов рублей. В регионе действуют 1 тысяча 544 школы, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

И еще около 1 миллиарда рублей выделено из бюджетов муниципальных образований на обновление учебных заведений. В частности, почти в 100% школ будут введены электронные журналы: дети и родители будут видеть домашнее задание и оценки с домашнего компьютера.

Также с 1 сентября зарплата учителей вырастет на 6%. Сейчас средний доход учителя в Московской области составляет около 33 тысяч рублей.

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