В подмосковном Воскресенске наладили систему водоответвления

В микрорайоне Коммуна подмосковного Воскресенска наконец завершены работы по налаживанию системы водоответвления. Беспрепятственный сток накопившейся в результате ливней воды в озеро отныне будет обеспечивать специальная водоотводная труба, сообщается на сайте администрации Воскресенского муниципального района.

Весной этого года дома местных жителей сильно пострадали в результате затопления паводковыми водами. Уровень воды достигал первых этажей частных жилых домов. Причиной тому стало отсутствие на территории микрорайона локальной ливневой канализации.

По просьбам жителей городские службы принялись за устранение недоработок. Как сообщили представители властей, после создания обновленной системы водоответвления в Коммуне примутся за благоустройство территорий.

Кроме того, в рамках планового ремонта в 2013 году будут приведены в порядок дороги микрорайона.