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Наземный транспорт

19 сентября 2013, 17:48

21 сентября меняется маршрут движения автобусов на западе Москвы

Мосгортранс наземный транспорт автобусы троллейбусы график движения

В связи с проведением всероссийской акции "Беги за мной" на Воробьевых горах 21 сентября меняется маршрут движения наземного транспорта на западе Москвы, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Так, с начала движения и до окончания мероприятия отменяется маршрут автобуса № А.

"Автобусы маршрута № 902 будут следовать в сторону Киевского вокзала с Мичуринского проспекта на Университетский проспект, Мосфильмовскую улицу, далее по своему маршруту", - говорится в сообщении.

А троллейбусы маршрута № 7 будут следовать от станции метро "Парк Победы" до площади Индиры Ганди, далее по Мичуринскому проспекту до Озерной улицы (по маршруту троллейбуса № 17).

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