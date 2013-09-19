21 сентября меняется маршрут движения автобусов на западе Москвы

В связи с проведением всероссийской акции "Беги за мной" на Воробьевых горах 21 сентября меняется маршрут движения наземного транспорта на западе Москвы, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Так, с начала движения и до окончания мероприятия отменяется маршрут автобуса № А.

"Автобусы маршрута № 902 будут следовать в сторону Киевского вокзала с Мичуринского проспекта на Университетский проспект, Мосфильмовскую улицу, далее по своему маршруту", - говорится в сообщении.

А троллейбусы маршрута № 7 будут следовать от станции метро "Парк Победы" до площади Индиры Ганди, далее по Мичуринскому проспекту до Озерной улицы (по маршруту троллейбуса № 17).