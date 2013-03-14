Форма поиска по сайту

14 марта 2013, 16:31

Расписание электричек на двух направлениях меняется из-за ремонта

В связи с проведением ремонтных работ на Киевском и Курском направлениях меняется расписание движения пригородных электропоездов.

В частности, на Киевском направлении с 17 марта в связи на перегонах Бабынино – Воротынск и Кудринская - Сухиничи с 8.45 до 16.00 будут вестись работы по модернизации путей.

В связи с этим несколько электричек от Калуги до станции Сухиничи будут отправляться раньше или позже графика, два дневных пригородных состава на время проведения ремонта выводятся из расписания.

На Курском направлении работы будут проводиться 20 марта на перегоне Щекино – Лазарево Тульской области, в связи с чем несколько электричек будут отправляться раньше или позже графика, часть электропоездов выводится из расписания.

