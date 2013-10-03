Переезд у станции Алпатьево Казанского направления закроют на ремонт

Железнодорожный переезд на 159 километре у станции Алпатьево Казанского направления будет закрыт 4 октября с 7.00 до 14.00 в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

В ходе ремонта планируется заменить элементы рельсовых скреплений и выправить первый главный путь в зоне переезда. Во время работ будет задействована машина тяжелого типа "Доуматик".

Московская железная дорога просит всех автомобилистов при планировании маршрута учитывать данные обстоятельства и использовать объездные пути.