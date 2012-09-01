На Казанском направлении МЖД изменится график движения поездов

01 сентября 2012, 14:05
На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) 3 и 4 сентября 2012 года изменится расписание движения пригородных поездов из-за капитального ремонта путей, информирует пресс-служба "Московской железной дороги".
"Часть дневных электричек 3 и 4 сентября выводится из расписания: на участке Москва-Рязань отменены экспрессы отправлением из Москвы в 12:34, из Рязани в 11:25. Не будут по этим дням курсировать два "Спутника" из Москвы в Раменское (отправлением в 14:00 и в 17:00) и два в обратном направлении (отправлением в 15:00 и 18:00), два дневных ускоренных электропоезда на участке Москва-Голутвин", - уточняется в пресс-релизе.
Помимо этого, несколько электропоездов выводится из расписания на участках Голутвин-Виноградово, Шиферная-Фаустово, Голутвин- 88 км и Шиферная- 88 км.
Часть составов будет следовать по свободному пути, отправляясь на несколько минут раньше или позже установленного расписания. Несколько из них не будут останавливаться на станции "Воскресенск" и некоторых платформах.
Отметим, ремонт путей идет на нескольких участках, большая часть запланированного объема работ выполняется в рабочие дни в непиковое время.
Обо всех изменениях в расписании движения электричек пассажиры смогут узнать на вокзалах и остановочных пунктах МЖД, добавили в компании.
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