На Казанском направлении МЖД изменится график движения поездов

На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) 3 и 4 сентября 2012 года изменится расписание движения пригородных поездов из-за капитального ремонта путей, информирует пресс-служба "Московской железной дороги".

"Часть дневных электричек 3 и 4 сентября выводится из расписания: на участке Москва-Рязань отменены экспрессы отправлением из Москвы в 12:34, из Рязани в 11:25. Не будут по этим дням курсировать два "Спутника" из Москвы в Раменское (отправлением в 14:00 и в 17:00) и два в обратном направлении (отправлением в 15:00 и 18:00), два дневных ускоренных электропоезда на участке Москва-Голутвин", - уточняется в пресс-релизе.

Помимо этого, несколько электропоездов выводится из расписания на участках Голутвин-Виноградово, Шиферная-Фаустово, Голутвин- 88 км и Шиферная- 88 км.

Часть составов будет следовать по свободному пути, отправляясь на несколько минут раньше или позже установленного расписания. Несколько из них не будут останавливаться на станции "Воскресенск" и некоторых платформах.

Отметим, ремонт путей идет на нескольких участках, большая часть запланированного объема работ выполняется в рабочие дни в непиковое время.

Обо всех изменениях в расписании движения электричек пассажиры смогут узнать на вокзалах и остановочных пунктах МЖД, добавили в компании.