Грузовикам запретят ездить по МКАД днем с 1 февраля 2013 года

24 сентября 2012, 19:31
Грузовикам с 1 февраля 2013 года в дневное время закроют въезд на МКАД. Под новые правила попадают фуры грузоподъёмностью более 12 тонн. Похожие ограничения уже действуют внутри Третьего транспортного кольца.
Движение грузовых автомобилей по МКАД в дневные часы запретят уже с 1 февраля 2013 года. Об этом сообщил журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, с 1 февраля движение большегрузных машин по МКАД в дневное время будет запрещено. Это коснется, в первую очередь, автомобилей грузоподъемностью более 12 тонн. Как отметил Ликсутов, благодаря этой мере, по кольцевой автодороге пройдет на 150 тысяч грузовиков меньше. Каждая такая машина занимает место 4-5 легковушек, сообщает ИТАР-ТАСС.
"Экология, безопасность движения – все это будет решено и все это очень важно", - сказал Ликсутов. Он отметил, что в ближайшее время начнется установка дорожных знаков, которые будут предупреждать водителей о запрете проезда грузовиков днем.
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