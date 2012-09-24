Грузовикам запретят ездить по МКАД днем с 1 февраля 2013 года

Грузовикам с 1 февраля 2013 года в дневное время закроют въезд на МКАД. Под новые правила попадают фуры грузоподъёмностью более 12 тонн. Похожие ограничения уже действуют внутри Третьего транспортного кольца.

Движение грузовых автомобилей по МКАД в дневные часы запретят уже с 1 февраля 2013 года. Об этом сообщил журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, с 1 февраля движение большегрузных машин по МКАД в дневное время будет запрещено. Это коснется, в первую очередь, автомобилей грузоподъемностью более 12 тонн. Как отметил Ликсутов, благодаря этой мере, по кольцевой автодороге пройдет на 150 тысяч грузовиков меньше. Каждая такая машина занимает место 4-5 легковушек, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Экология, безопасность движения – все это будет решено и все это очень важно", - сказал Ликсутов. Он отметил, что в ближайшее время начнется установка дорожных знаков, которые будут предупреждать водителей о запрете проезда грузовиков днем.