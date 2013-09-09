На юго-востоке столицы закрыли подпольное казино

Столичные полицейские пресекли деятельность нелегального игрового клуба, расположенного на одном из рынков на юго-востоке МКАД, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.



"Полицейские обнаружили и изъяли 14 единиц игрового оборудования", - говорится в сообщении.

На сотрудников заведения составлены протоколы об административном правонарушении по статье об незаконной организации и проведении азартных игр.



В настоящее время полицейские разыскивают организаторов подпольного бизнеса, добавили в ведомстве.