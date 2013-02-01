В Москве прошел Кубок города по прыжкам в высоту под музыку

В четверг, 31 января, в манеже Олимпийского центра им. братьев Знаменских прошел легкоатлетический турнир по прыжкам в высоту под музыку. Победитель осилил высоту 2 метра 27 сантиметров.

Обладателем Кубка Москвы стал чемпион Европы среди юниоров - 2008 Сергей Мудров, ученик Сергея Клюгина. В соревновании принимал участие также олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов, который в итоге занял четвертое место.

Отметим, что Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку проводится уже более пятнадцати лет. Организаторами являются департамент физической культуры и спорта города Москвы и Федерация легкой атлетики столицы.