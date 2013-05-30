Москвичи могут сдать нормативы ГТО на Красной площади

С 30 мая по 2 июня на Красной площади пройдет IX Форум "Готов к труду и обороне". В рамках проекта каждый желающий сможет сдать нормативы ГТО, испытав свою силу, выносливость и ловкость. Участникам положены зачетные книжки, а в качестве поощрения – значки и подарки.

Специально для мероприятия оборудуют 16 площадок. Спортсмены, приехавшие из 65 регионов России, будут соревноваться в 43 видах спорта. В акции примут участие спортклубы, вузы силовых структур, физкультурно-спортивные сообщества и общественные организации, сообщает интерактивная городская афиша.

Добавим, что активное времяпрепровождение обещают и зрителям, пришедшим понаблюдать за ходом соревнований. Горожане примут участие в мастер-классах от именитых спортсменов. Также в программе – выступления музыкантов и танцевальных коллективов.