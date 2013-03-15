Госдума утвердила юбилейную символику

К 20-летию российского парламента, которое будет отмечаться 27 апреля, Госдума утвердила свою юбилейную символику. В качестве логотипа депутаты избрали герб России, вписанный в золотой венок. По мнению арт-директора студии Артемия Лебедева Эркена Кагарова, новаторства в этом нет.

"Это очень консервативный вариант. Мы сразу понимаем, что это символика государственная", - отметил Кагаров в эфире "Москва FM".

Думская символика выполнена в желто-красном цвете. В круге из сплетенных пшеничных колосьев размещен двуглавый коронованный орел. А под ним надписи: "20 лет" и желтым на красной ленте - "Государственная Дума".

Напомним, в этом году исполнится 20 лет не только Госдуме. Ровно столько же в России существует Федеральное Собрание и действует Конституция Российской Федерации 1993 года. В связи с этим запланировано большое число мероприятий. В частности, заседания, фотовыставки и праздничное поощрение депутатов и их помощников.