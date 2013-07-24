ФМС России предоставит Сноудену решение о временном убежище

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден решил остаться в России. 24 июля экс-агент ЦРУ получит ответ от миграционной службы России на просьбу об убежище.

Если бывший разведчик получит отказ, то будет судиться с ведомством, сообщает адвокат и правозащитник Анатолий Кучерена. Пока речь идет только о предоставлении временного убежища, но даже с ним Сноуден может выйти за пределы московского аэропорта Шереметьево, в котором находится уже несколько недель.

Напомним, Сноуден стал известен после того, как раскрыл данные о секретной программе PRISM, в рамках которой Агентство национальной безопасности США следило за пользователями Интернета. Кроме того, американские спецслужбы прослушивали телефонные разговоры европейских политиков.

После разглашения информации Сноудену пришлось бежать из США. На родине бывшему агенту ЦРУ грозит суд. Американское правительство добивается от России выдачи беглеца.

16 июля Сноуден передал сотрудникам ФМС прошение о предоставлении ему временного убежища в России.