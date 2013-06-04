Около 30 московских школьников поймали с мобильными телефонами на ЕГЭ

Московские школьники к 4 июня сдали обязательные экзамены по русскому языку и по математике, а также экзамен по выбору: информатику, биологию, историю.

Как сообщил начальник Управления госконтроля в сфере образования департамента образования Москвы Сергей Горбун, в ходе проведения экзаменов выявлены лишь незначительные нарушения: ошибки в списках, очереди при входе в пункты сдачи ЕГЭ. Около 30 выпускников были пойманы с мобильными телефонами.

По его словам, "глушилки" в аудиториях не использовались, "поскольку их влияние на здоровье человека пока не изучено".

Чиновник напомнил, что в этом году через итоговую аттестацию пройдут порядка 53 тысяч выпускников.