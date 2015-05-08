В Москве пройдет около тысячи мероприятий, посвященных Дню Победы

В центре столицы завершается подготовка площадок для празднования Дня Победы. Всего в городе пройдет около тысячи мероприятий, передает телеканал "Москва 24".

На Пушкинской площади, которая станет одним из главных мест встречи и гуляний, монтируют концертную сцену. Там выступит джазовый оркестр. Кроме того, специалисты создают кинозал под открытым небом. Зрителям покажут фрагменты художественных фильмов о войне и кадры из хроники. Сразу после общероссийской "Минуты молчания" на сцене "Кинозала" начнется праздничный концерт современных исполнителей.

В течение всей субботы на Пушкинской площади будет работать "Музей истории Великой Отечественной войны", где представят образцы оружия и реконструкцию поезда-теплушки, в котором бойцы возвращались домой с фронта.