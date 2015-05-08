Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая 2015, 11:42

Общество

В Москве пройдет около тысячи мероприятий, посвященных Дню Победы

В Москве пройдет около тысячи мероприятий, посвященных Дню Победы

В центре столицы завершается подготовка площадок для празднования Дня Победы. Всего в городе пройдет около тысячи мероприятий, передает телеканал "Москва 24".

На Пушкинской площади, которая станет одним из главных мест встречи и гуляний, монтируют концертную сцену. Там выступит джазовый оркестр. Кроме того, специалисты создают кинозал под открытым небом. Зрителям покажут фрагменты художественных фильмов о войне и кадры из хроники. Сразу после общероссийской "Минуты молчания" на сцене "Кинозала" начнется праздничный концерт современных исполнителей.

В течение всей субботы на Пушкинской площади будет работать "Музей истории Великой Отечественной войны", где представят образцы оружия и реконструкцию поезда-теплушки, в котором бойцы возвращались домой с фронта.

День Победы мероприятия памятные даты подготовка

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика