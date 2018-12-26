На Волгоградском проспекте осложнено движение из-за ДТП

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Три автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы. В результате аварии пострадали два человека, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла в районе дома №145 на Волгоградском проспекте. В результате происшествия перекрыто движение по двум полосам в сторону центра.