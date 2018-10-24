Один человек пострадал в аварии на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На юго-востоке столицы человек пострадал в результате ДТП. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел на Шарикоподшипниковской улице в районе дома №40. Легковой автомобиль наехал на препятствие, вследствие чего пострадал человек. С рядом травм он был госпитализирован в городскую больницу.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы города. Выясняются все обстоятельства случившегося.