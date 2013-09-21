Двое детей пострадали в ДТП на юго-западе столицы

В субботу, 21 сентября, на Университетском проспекте, в районе дома номер 13 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии двое детей 2 и 4 лет были госпитализированы.

Инцидент произошел около полудня. Водитель "Лады" на светофоре въехал в Volkswagen, на заднем сидении которого находились двое детей. Затем Volkswagen наехал на впереди стоящий автомобиль. Так "по цепочке" повреждения получили 4 машины.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Москве, детей госпитализировали в детскую городскую больницу номер 20.